La campaña en voz baja

“La campaña no ha desaparecido; se ha replegado hacia territorios menos visibles: redes sociales, mensajería cerrada, microsegmentación y filtrado algorítmico”.

    Gabriel Daly
    Por

    Gerente general de la Confiep

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    No hay banderolas. No hay caravanas. No hay jingles pegajosos ni candidatos abrazando niños en los mercados. A menos de 60 días de las elecciones, el Perú no huele a campaña. No se trata de una rareza menor ni de una simple curiosidad del calendario electoral. Es, más bien, una señal política. Y una señal inquietante.

    Columnistas

