Faltan 77 días para las elecciones generales, pero muy poco se está hablando de los candidatos, de sus propuestas o de los disparates que algunos de ellos anuncian. Es algo atípico. En campañas anteriores, a estas alturas del calendario, los presidentes en ejercicio cedían el protagonismo y pasaban a ser personajes secundarios de la escena política. La atención se centraba en el futuro.

Hoy todos hablan de José Jerí. Sus reuniones furtivas con un empresario chino –encapuchado, con lentes oscuros, escabulléndose en la noche en restaurantes y centros comerciales– han detonado una nueva crisis política y opacado el proceso electoral.

Las explicaciones de Jerí sobre los motivos de sus encuentros con Zhihua Yang han sido mutantes. En vez de contar la verdad a toda máquina, la ha dosificado a cuentagotas. Al momento de escribir estas líneas, no sabemos qué nuevas revelaciones traerán los programas dominicales sobre el escándalo conocido como ‘Chifagate’. Seguramente, Jerí tendrá respuestas para todo. Aunque estas contradigan las que dio anteriormente.

La cuenta del chifa le ha salido cara: seis mociones de censura y una de vacancia se han presentado ya en el Congreso. Además, enfrenta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Jerí insiste en que detrás de las filtraciones hay intereses que pretenden desestabilizar su presidencia. Sin embargo, se rehúsa a nombrarlos. Si existiesen complotadores que pretenden sembrar el caos, debería revelar quiénes son. No tiene mucho sentido proteger sus identidades.

El presidente también repite que estos supuestos enemigos del Perú buscan alterar el proceso electoral. Lo cierto es que el principal factor desestabilizador en este momento son sus propias acciones. Está creando el ambiente propicio para que el 12 de abril la población acuda a votar con el hígado, impulsada por el desencanto hacia la clase política y sus representantes. Las consecuencias ya las conocemos. Lo hemos vivido antes.