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La derecha, ¿unida?

“Todo indica que el mejor escenario para la candidata Keiko Fujimori es llegar a la segunda vuelta con Rafael López Aliaga”.

    Diana Seminario
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    A poco más de una semana de las elecciones, las cifras se mueven, la campaña se calienta en el tramo final y más de uno cruza los dedos para que su candidata o candidato llegue a la segunda vuelta, y que, además, lo haga bien acompañado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.