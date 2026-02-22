El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La derecha versión 2026

“Si los candidatos no unieron a la derecha para estas elecciones, le tocará a su electorado hacerlo, sin esperar a una segunda vuelta”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa / Composición: El Comercio
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa / Composición: El Comercio

    Antes del inicio de la campaña electoral, bienintencionados ciudadanos con preferencias promercado anhelaban mayor unidad entre las candidaturas de derecha. Promovieron encuentros formales y casuales, mesas de diálogo y mesas de mantel largo, retiros reflexivos que terminaron en retiradas, todos intentos infructuosos. La derecha fue dividida a estas elecciones generales, y ahora, además, corre enfrentada sin lugar para la tregua. El reciente episodio de nuestra crisis política ha acentuado la zanja entre Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP). Mientras los primeros arriesgaron popularidad a costa de proteger la continuidad de José Jerí, los segundos apostaron por la carambola que terminó llevando a Palacio de Gobierno a una reliquia de la izquierda provinciana.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal
    Columnistas

    Un viaje de Trump a Venezuela sería un error garrafal

    Arde Roma
    Columnistas

    Arde Roma

    La necesidad de una profunda reforma política
    Columnistas

    La necesidad de una profunda reforma política

    La derecha versión 2026
    Columnistas

    La derecha versión 2026