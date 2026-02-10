Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La dinámica de la polarización peruana (3)

“La derecha es liderada por quienes asumen la necesidad de entrar a la ‘batalla cultural’, y una izquierda debilitada y sin opciones de poder reales puede darse el lujo de la radicalidad extrema”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las elecciones del 2021 terminaron ocurriendo en medio de la segunda ola de contagios y fallecimientos, lo que terminó afectando a las candidaturas más moderadas y abriendo oportunidades para posturas más extremas, tanto en la izquierda como en la derecha". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Las elecciones del 2021 terminaron ocurriendo en medio de la segunda ola de contagios y fallecimientos, lo que terminó afectando a las candidaturas más moderadas y abriendo oportunidades para posturas más extremas, tanto en la izquierda como en la derecha". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Sigo con algunas reflexiones sobre la dinámica de la polarización política en nuestro país. Decía que, primero, en el mundo de la derecha, posturas populistas y conservadoras fueron desplazando a las más liberales; esto se expresó, por ejemplo, en la caída del presidente Kuczynski y sus enfrentamientos con Fuerza Popular. Luego los casos Lava Jato desde el 2016 y los “CNM Audios” desde 2018 abrieron una dinámica de judicialización de la actividad política en la que, en los hechos, se terminó generando un amplio frente de oposición a las investigaciones anticorrupción y a la reforma del sistema de justicia, sin una fuerza consistente que las impulsara.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?
    Columnistas

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso
    Columnistas

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso

    Lo que perdió la ciencia sin mujeres
    Columnistas

    Lo que perdió la ciencia sin mujeres

    Mentiras verdaderas
    Columnistas

    Mentiras verdaderas