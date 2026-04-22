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La nueva onda católica

“¿Cómo explicamos esta tendencia en tiempos posmodernos de poca fe, materialismo y disminución en religiosidad?“.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    En 2007 la Iglesia católica estadounidense indemnizó con 660 millones de dólares, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, a más de 500 víctimas. (Foto referencial: AFP)
    En 2007 la Iglesia católica estadounidense indemnizó con 660 millones de dólares, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, a más de 500 víctimas. (Foto referencial: AFP)

    Estados Unidos es un país mayoritariamente cristiano, pero con una minoría católica, rara vez superando el 20% de la población. No obstante, en los últimos años se ha dado un dramático aumento en las conversiones hacia el catolicismo, como recientemente han informado medios como CBS o “The New York Times”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.