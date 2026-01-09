La viabilidad técnica de los planes de gobierno

La elección de las más altas magistraturas del país no es solo una cuestión de carisma o empatía; de ahí la importancia de sopesar el carisma del candidato con la calidad personal de sus vicepresidentes, el equipo técnico que lo acompaña e incluso sus listas al Congreso (en ambas cámaras). En los últimos años, se ha demostrado que se vota por un equipo. Sin embargo, este análisis subjetivo no es suficiente. Interesa analizar los concretos planes de gobierno e incluso las hojas de ruta, que aumentan con el número de candidatos.

Por ello, planteamos una sencilla metodología para analizar la viabilidad técnica de las promesas electorales (de modo objetivo), que complemente el análisis subjetivo. Esta se centra solo en las promesas del plan de gobierno y no es una lista de cuestiones importantes para el país, que debe sumarse a este análisis objetivo. Ejemplo de esto último es el fenómeno El Niño en el norte del país o el friaje en el sur.

Se propone analizar los planes, considerando estratégicamente la primera vuelta. Antes de esta votación, es importante evaluar la viabilidad jurídica y económica de las promesas. En este caso, se considera la competencia del cargo y el presupuesto para realizar la propuesta. Si no es competente, jamás habrá presupuesto. Si lo es, deberá detallar cómo modificará el presupuesto vigente para ejecutar la propuesta. Por ejemplo, las pistas y veredas de una ciudad, en principio, son competencia de las municipalidades. Si un candidato presidencial propone la construcción de alguna vía, debe decir bajo qué competencia lo hace y con qué presupuesto.

Luego, y con miras a la segunda vuelta, es importante analizar la viabilidad política de las propuestas; esto es, ver si las propuestas –que son jurídica y económicamente viables– necesitan aprobación del Congreso o se materializarán por medio de una norma con rango de ley o de una reforma constitucional. En este caso, si el candidato a la segunda vuelta no tiene mayoría en las cámaras, tendrá complicaciones para cumplir sus promesas.

Bajo este doble análisis técnico podemos anticipar, más o menos, cuáles de las promesas electorales podrían ejecutarse después del 28 de julio del 2026.