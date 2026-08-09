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Las últimas elecciones de Trump

“Todavía quedan nuevas historias de Trump por escribir. Sin embargo, las elecciones de medio mandato de noviembre marcarán un punto de inflexión en la historia reciente de Estados Unidos”.

    Ian Bremmer
    Por

    Presidente de Eurasia Group

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Crédito: AARON SCHWARTZ / AFP
    Crédito: AARON SCHWARTZ / AFP

    Pocas ideas están más arraigadas en la marca política de Donald Trump que su constante afirmación de que la izquierda estadounidense le roba las elecciones. “Si no los detenemos, ya no tendremos un país”, advierte Trump a sus multitudes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.