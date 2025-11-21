El pleno del Congreso empezará a debatir el próximo martes el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el 2026. Como aún no se publica en la web del Parlamento el texto del dictamen y, más importante aún, sus anexos, es difícil analizar qué tan buena labor ha hecho la Comisión de Presupuesto en elaborar un presupuesto que no ponga en riesgo la salud fiscal del país.

¿A qué deberemos prestarle atención durante este debate, que deberá culminar antes de que termine noviembre? En primer lugar, a los cambios que haya hecho la Comisión de Presupuesto a cómo se distribuyen los recursos entre las principales funciones del Estado. La propuesta del Ejecutivo enviada en agosto al Parlamento ya proponía destinar menos recursos de los disponibles en el 2025 al sector Educación y asignar un presupuesto de más de S/1.250 millones al Parlamento.

Pero todo indica que el Congreso no está satisfecho con ese monto. La Mesa Directiva del Parlamento solicitó a la Comisión de Presupuesto que incremente esos recursos hasta los casi S/1.769 millones, es decir, un aumento de más de 41% entre lo planteado por el Ejecutivo y lo dispuesto por el Legislativo.

Cuánto se destinará a los sectores Educación, Salud y Seguridad, y cómo se repartirán esos recursos, qué proyectos de inversión se priorizarán en el anexo 5 y cuánto de los S/257.562 millones se utilizarán para pagar sueldos en el Estado, serán también puntos a los que debemos prestar atención.

La costumbre es que, durante el debate, los parlamentarios pugnen por incluir proyectos de sus regiones, especialmente en un contexto en que una buena parte de ellos quiere postular al Senado y buscarán jalar un poco de agua para su molino electoral. Ya en la sesión de la Comisión de Presupuesto los parlamentarios presentes pasaron varias decenas de minutos leyendo los códigos únicos de inversión de los proyectos que pedían incluir en el dictamen, como quien lee una lista de lavandería.

Otro punto importante será cuántos recursos se guardan en la reserva de contingencia, es decir, cuánto se priorizará el ahorro en un año en el que las elecciones generan alta incertidumbre. El Ejecutivo propuso que sean S/4.683 millones, pero los congresistas suelen encontrar en esta fuente fondos fáciles de bolsiquear para, por ejemplo, incrementarse el presupuesto o para financiar gastos adicionales en las disposiciones de la ley sin elevar el monto total del presupuesto, lo único que el Congreso no puede modificar.

No perdamos este debate de vista.