/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los caviares son funcionales a Vladimir Cerrón

Gracias al discurso progresista, la izquierda de Perú Libre se quiere reelegir presentándose como “oposición”.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Editora de "Cosas"

    "Sorprende que Vladimir Cerrón y su partido se paseen orondos por medios y plazas pidiendo el voto del electorado. Sobre todo considerando que Cerrón es un prófugo de la justicia".
    "Sorprende que Vladimir Cerrón y su partido se paseen orondos por medios y plazas pidiendo el voto del electorado. Sobre todo considerando que Cerrón es un prófugo de la justicia".

    En cualquier otra circunstancia, el partido de gobierno no tendría ninguna oportunidad de reelegirse. Sobre todo después de haber tenido el gobierno más impopular de la historia del Perú. El desgaste político es tan brutal, que en los últimos años cada expresidente que ha intentado volver al poder ha terminado rechazado por las encuestas y las urnas. Por eso ni Toledo, ni Alan ni Ollanta Humala han podido reelegirse tras sus respectivos gobiernos de los dos miles. No solo eso, sino que muchas veces el descrédito de cada expresidente les ha generado el rechazo popular e incluso la prisión.

    Columnistas

