El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los nuevos ‘profesores’

“De no analizar bien las listas al Congreso, lo más probable es que tengamos bancadas llenas de bloques con intereses similares a los de los ‘profesores’ del 2021-2026”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La elección para el nuevo Congreso no es difícil solo por la cédula (y la confusión que puede generar tener cinco casillas distintas), sino también por el juego de contrapesos, ya sea entre las cámaras (diputados y senadores) y con Palacio de Gobierno.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.