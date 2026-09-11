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Mucha crítica, poca propuesta

“Las bancadas deberían estar esforzándose por plantear una verdadera agenda de reformas”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Mientras las comisiones de la Cámara de Diputados se resisten a dar luz verde a las reformas económicas incluidas en el pedido de facultades delegadas del Ejecutivo, los proyectos de ley presentados hasta ahora por las bancadas de oposición no muestran que el Legislativo tenga una agenda muy ambiciosa en esta materia.

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