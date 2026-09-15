La Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Congreso)
La Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el informe que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias directamente vinculadas al sector de los pequeños agricultores y la agricultura familiar en el territorio nacional.

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