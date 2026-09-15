La Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el informe que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias directamente vinculadas al sector de los pequeños agricultores y la agricultura familiar en el territorio nacional.

La decisión se adoptó sobre la base de un informe presentado por el diputado Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), quien solicitó una ampliación de agenda, aprobada por mayoría (18 votos a favor, cero en contra y una abstención).

El informe contiene tres conclusiones y recomendaciones. La primera es priorizar la atención de la emergencia climática, incluyendo la implementación de un pool de maquinaria para trabajos de descolmatación, el saneamiento de obras hidráulicas y una adecuada planificación de los recursos hídricos.

Asimismo, propone que la comisión exija al Poder Ejecutivo celeridad en la atención de estas medidas, con plazos perentorios no mayores de 30 días para la emisión de decretos legislativos eficaces.

La segunda recomienda establecer salvaguardas ambientales y de gestión de riesgos, así como disposiciones orientadas a garantizar la interoperabilidad en tiempo real del padrón de productores agrarios.

La tercera considera viables mecanismos de inclusión financiera para reactivar el flujo de créditos destinados a atender emergencias en el sector agrario.

En ese sentido, el informe concluye que la delegación de facultades en materias vinculadas directamente con la emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño resulta viable.

El documento fue aprobado con 11 votos a favor y 8 votos en contra. Lo respaldaron Royser Castro Grandez, Luzmila Gamarra Pita, Alexander Salas Rivera, María Silupu Inga, Carlos Zegarra Sánchez y Rafael Celiz Castillo (Fuerza Popular).

Asimismo, Aldo Bravo Quispe y Christian Aranda (Renovación Popular), Gloria Irache Pizarro y Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno), y Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

Votaron en contra Luis Jibaja Ramos, Analí Márquez, Giannina Avendaño, Olver Peña Córdova y Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Demetrio Valqui Calderón y Luis Quispe Candia (Obras).