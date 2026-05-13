El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Puentes sin conexiones

“Es complicado imaginar al fujimorismo cediendo en los temas tecnocráticos que planteará la bancada de Nieto”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Las primeras proyecciones del nuevo Congreso bicameral arrojan una correlación de fuerzas de dos bloques definidos. Por el lado derecho, Fuerza Popular y Renovación Popular, y por el lado izquierdo, Juntos por el Perú y Ahora Nación. En el medio quedan el Partido del Bueno Gobierno y el Partido Cívico Obras, sin ser un bloque, debido a que cuentan con perfiles muy distantes.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.