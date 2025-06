"La defensa preventiva esgrimida por Israel es ilegal bajo el derecho internacional".

Saddam Hussein fue un dictador que empleó armas químicas contra civiles (con respaldo occidental) e invadió Irán y Kuwait. Pero no fue Hussein quien mintió sobre la existencia en Iraq de armas de destrucción masiva: fueron los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.

Algo similar ocurre entre la dictadura iraní e Israel. Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Israel no. Irán está bajo inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras Israel incumple desde 1981 la resolución 487 del Consejo de Seguridad de la ONU, que le exige colocar sus instalaciones nucleares bajo supervisión del OIEA. En su más reciente reporte, el OIEA acusa a Irán de violar los términos del Plan de Acción Integral Conjunto del 2015 (al enriquecer uranio en un 60%, una provocación deliberada), pero eso solo ocurrió después de que Estados Unidos abandonara en forma unilateral ese acuerdo en el 2018. Benjamin Netanyahu alega que sus ataques buscan prevenir que Irán obtenga armas nucleares, lo cual podía ocurrir en cuestión de meses. Pero, según Netanyahu, Irán está a meses de obtener un arma nuclear desde 1996. Y tanto el OIEA como la directora nacional de inteligencia del gobierno de Trump, Tulsi Gabbard, coinciden en que no existe evidencia alguna de que Irán tenga un programa para la construcción de armas nucleares, mientras las agencias de inteligencia occidentales y un reporte del Parlamento británico coinciden en que Israel mantiene un vasto arsenal de armas nucleares. Y la defensa preventiva esgrimida por Israel es ilegal bajo el derecho internacional (más aún cuando había negociaciones en curso sobre el programa nuclear iraní).

El régimen iraní ha formulado amenazas estentóreas sobre la desaparición de Israel, pero lo mismo han hecho múltiples gobernantes israelíes en torno a Gaza. Algunas de esas declaraciones son citadas en la decisión de la Corte Internacional de Justicia que admite la demanda por genocidio contra Israel formulada por Sudáfrica.