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Respiremos hondo, por Alejandra Costa

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Casi dos semanas después de la primera vuelta, dependiendo de con quién hablemos, estamos siendo testigos de un desvergonzado fraude electoral que quiere quitarle a Lima su voz y voto en el proceso democrático o, creo yo, ante la muestra más clara de cómo se ve y opera un Estado que ha sido dinamitado por dentro.

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