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Roberto Iscariote

“Aunque ahora se disfraza de Castillo y aprovecha las cámaras para llevarle el desayuno a la cárcel, fue uno de los primeros en saltar del barco luego del golpe de Estado”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Bajo el ala de un sombrero prestado se esconde una trayectoria marcada por el oportunismo político, donde la traición a sus aliados ha sido la práctica constante. Una estrategia simple pero efectiva está a punto de empujarlo hacia la segunda vuelta. El remedo urbano de Pedro Castillo ha recorrido la ruta de campaña del golpista, incorporado en sus listas congresales a familiares del expresidente y consolidado alianzas claves con sus antiguos colaboradores. El voto castillista era un bolsón codiciado por varios candidatos de izquierda, pero Roberto Sánchez fue el único que logró el objetivo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.