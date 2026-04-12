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¿Se disparará la economía de Venezuela?

“Machado hizo bien en colmar de elogios a Trump para no quedarse fuera de juego. Pero para evitar volverse irrelevante, tiene que regresar a Venezuela y liderar la oposición desde adentro”.

    Andrés Oppenheimer
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    Travelers at Simón Bolivar International Airport in 2023.
    Travelers at Simón Bolivar International Airport in 2023.
    / Gaby Oraa

    Al comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, me atreví a predecir en esta columna que Vladimir Putin y Nicolás Maduro serían los grandes perdedores geopolíticos del conflicto. Creo que tenía razón en lo que respecta a Putin, pero me equivoqué en el caso de Maduro o, más precisamente, de su sucesora de facto, Delcy Rodríguez.

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