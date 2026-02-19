El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tarjeta única de tránsito en pruebas, amplían extradición de ‘El Monstruo’ y pérdidas millonarias de Petro-Perú

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 19 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Tarjeta Interoperable de Transporte que implementará la ATU en un plazo de un año.
    Tarjeta Interoperable de Transporte que implementará la ATU en un plazo de un año.

    En el Semáforo de este jueves 19 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, en julio iniciarían las pruebas de la tarjeta interoperable de tránsito, que permitirá usar el mismo medio de pago en el Metropolitano, Metro de Lima y otros transportes formales; hoy solo funciona en la Línea 2. Segundo, la Fiscalía amplió la extradición de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, líder de Los Injertos del Cono Norte, preso por organización criminal, extorsión y homicidio. Finalmente, Petro-Perú registró pérdidas de US$468 millones en 2025 y acumula un déficit de más de US$2.300 millones en tres años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Tarjeta única de tránsito en pruebas, amplían extradición de ‘El Monstruo’ y pérdidas millonarias de Petro-Perú
    Columnistas

    Tarjeta única de tránsito en pruebas, amplían extradición de ‘El Monstruo’ y pérdidas millonarias de Petro-Perú

    Y ahora, ¿quién da la talla?
    Columnistas

    Y ahora, ¿quién da la talla?

    El péndulo de los votos
    Columnistas

    El péndulo de los votos

    Los diez mandamientos del poder
    Columnistas

    Los diez mandamientos del poder