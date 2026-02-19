Tarjeta única de tránsito en pruebas, amplían extradición de ‘El Monstruo’ y pérdidas millonarias de Petro-Perú

En el Semáforo de este jueves 19 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, en julio iniciarían las pruebas de la tarjeta interoperable de tránsito, que permitirá usar el mismo medio de pago en el Metropolitano, Metro de Lima y otros transportes formales; hoy solo funciona en la Línea 2. Segundo, la Fiscalía amplió la extradición de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, líder de Los Injertos del Cono Norte, preso por organización criminal, extorsión y homicidio. Finalmente, Petro-Perú registró pérdidas de US$468 millones en 2025 y acumula un déficit de más de US$2.300 millones en tres años.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Las pruebas de la tarjeta única de transporte

En menos de un año podría concretarse el uso masivo de la tarjeta interoperable de tránsito (TIT), con la que limeños y chalacos podrán movilizarse en servicios de transporte formal como el Metropolitano, metro de Lima, corredores y compañías de transporte público regular. Según el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, a partir de julio se realizarían las pruebas de calle. La conocida como tarjeta única ya se usa desde el 2024, pero en la línea 2 del metro de Lima.

🟢 Solicitud de ampliación de la extradición de ‘El Monstruo’

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, a través del Equipo 3, declaró procedente el pedido para ampliar la extradición activa de Erick Moreno, el peligroso delincuente conocido como ‘El Monstruo’, quien actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, extorsión, homicidio, entre otros. Moreno, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, llegó al Perú hace unas semanas tras ser extraditado de Paraguay.

🔴 Millonarias pérdidas de Petro-Perú en el 2025

Las cifras negativas de Petro-Perú durante el 2025 no son las del 2024 y 2023, pero igual son significativas. El año pasado, la petrolera estatal reportó pérdidas netas por US$468,3 millones, cuando en el 2024 fueron de US$774 millones y en el 2023 de US$1.064 millones, según sus estados financieros (no auditados). En suma, el acumulado negativo de la empresa es de US$2.306 millones por esos tres períodos. Petro-Perú está en un proceso de reorganización por su situación crítica.