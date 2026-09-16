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Trece leones

“Muchos siglos después, con León XIII, la Iglesia empezó a tomar una dirección distinta, comprometiéndose con los problemas sociales y obreros, como se ha señalado”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

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    El papa León XIV visitará el Perú este año. Foto: EFE
    El papa León XIV visitará el Perú este año. Foto: EFE

    Son 13 los papas que se llamaron León. Ahora, con el actual, suman 14. Un dato importante: después de León XIII, tuvieron que pasar 122 años hasta la entronización de León XIV, quien nos visitará en noviembre, vivió entre nosotros y se nacionalizó peruano. De los 14, por diversas circunstancias de la historia, quizás los más conocidos son León I, III, IV y XIII. Este último escribió la encíclica “Rerum novarum”, obra en la que se pronuncia sobre los problemas sociales y laborales, sobre todo acerca de la denominada situación de la clase obrera, hechos que acontecieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo pasado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.