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Un escudo para el Perú

“Más allá de la discusión sobre si mantener independencia y no alinearse con ninguna de las dos potencias mundiales, lo urgente es combatir y vencer a las bandas criminales”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos y su adhesión al llamado Escudo de las Américas, el Gobierno del Perú toma una importante decisión en cuanto al enfoque con el que esta administración enfrentará al crimen organizado. La visita de Marco Rubio en esta gira que incluyó Colombia y Ecuador no debe entenderse solo como un acto protocolar de dos países con 200 años de relaciones bilaterales.

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