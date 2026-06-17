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Un Niño que no espera

“No solo no estamos preparados, sino que estamos distraídos, y esa combinación podría costarnos pérdidas millonarias, cientos de miles de damnificados y daños irreparables”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    Pasada la segunda vuelta electoral, debemos volver la atención hacia temas que ponen en riesgo la vida de millones de peruanos. Uno que ha pasado desapercibido es la alerta sobre el fenómeno de El Niño que han emitido diferentes organismos, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño del Perú. Según los expertos, el evento que se extenderá hasta el verano del 2027 será de intensidad muy fuerte, similar al de 1997-98, que fue uno de los más catastróficos de los últimos 30 años, con miles de damnificados y enormes pérdidas económicas.

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