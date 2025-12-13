Una lista sin importancia

Los únicos balances fiables son los que cada individuo establece según las idas y venidas que le deparó el año que termina. El que sigue, más que un ranking definitivo, es solo un inventario en el que –agrupados arbitrariamente en ternas– se alternan grandes asuntos de dominio público con experiencias personales vividas o descubiertas en los últimos doce meses.

Tres noticias positivas para el mundo:

El protagonismo de la generación Z –menores de 30 años– en las protestas sociales en todo el mundo, contra los recortes sociales, la precariedad laboral, y los privilegios y corrupción de las élites. Con manifestaciones en Asia, África, América Latina y Europa, desde Indonesia hasta el Perú, pasando por Bulgaria, Nepal o Tanzania, se ha convertido en un actor protagónico, original y organizado. La elección del cardenal Robert Francis Prevost (León XIV) como nuevo Papa. Es el primer Papa norteamericano y peruano. Fue elegido en mayo, y desde su primer discurso puso a América Latina en el centro de sus preocupaciones. La ley del Senado australiano que, desde hace unos días, prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. Aunque la norma es controversial, se trata de un primer paso para frenar la temprana intoxicación tecnológica.

Tres noticias negativas para el mundo:

El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Desde su asunción al mando, en enero, se ha hostigado a los migrantes limitando o rechazando solicitudes de ciudadanía, residencia, asilo, duración de los permisos de trabajo y hasta amenazas de congelamientos bancarios. Fuera de eso, el mundo se ha convertido en un peor lugar debido a los efectos políticos y sociales de su discurso agresivo, racista, y a su apoyo explícito a los gobiernos de Israel y Rusia. El crimen de periodistas. Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 111 periodistas fueron asesinados a lo largo del 2025; poco menos de la mitad perdió la vida en la Franja de Gaza. Otros puntos críticos han sido Yemen (trece muertes), Ucrania (ocho), Sudán (seis) e India (cuatro). Otros países, como Filipinas, México, Perú y Pakistán, han perdido a tres periodistas cada uno. La seguidilla de fenómenos climáticos extremos, desde el huracán Melissa, que devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba, hasta los tifones que afectaron severamente el sudeste asiático. Los incendios forestales se intensificaron en Europa, mientras en Estados Unidos provocaron el cierre de la orilla norte del Gran Cañón. Por último, las luvias incesantes provocaron inundaciones masivas y causaron numerosas muertes en ciudades tan disímiles como Kenia, Tanzania, Texas y Buenos Aires.

Tres buenas noticias para el Perú:

La destitución de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. La aparición del joven Cliver Huamán Sánchez, el ahora famoso ‘Pol Deportes’, quien narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima, conmovió a miles en el resto del mundo y acabó narrando un partido de la Champions en España. La elección de Maido como el mejor restaurante del mundo.

Tres malas noticias para el Perú:

El relevo de autoridades, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Pura continuidad y demagogia. La megacrisis de inseguridad traducida en más extorsiones, más sicariatos, más atentados, más muertes. La muerte de Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel.

Tres novelas que subrayé:

“El jardinero y la muerte”, de Gueorgui Gospodínov. “El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes”, de Tatiana Tibuleac. “La mala costumbre”, de Alana Portero.

Tres películas que me conmovieron:

“Una batalla tras otra”. “Sirat”. “Lilo & Stitch”.

Tres series por culpa de las cuales dormí muy poco:

Stranger Things (quinta temporada). El Eternauta. Adolescencia.

Tres discos mostros:

“Getting Killed”, de Geese. “Simón Salguero”, de Lento Rodríguez. “Lux”, de Rosalía.

Tres canciones que se me pegaron sin darme cuenta:

“6 de febrero” (Aitana). “Así es la U” (Bombo de la Barra). “Si antes te hubiera conocido” (Karol G).

Tres humoristas cuyos reels busco mientras bajo en el metro:

El argentino Luciano Mellera. El chileno López. El español Galder Varas.

Tres espectáculos que vi en familia:

El musical “El hilo invisible”. El show del grupo infantil Pica-Pica (¡por sexta vez!). El concierto de piano de mi hija Julieta.

Tres personas que se fueron:

Mi amigo Luis Hernández. Mi colega Jaime Chincha. Mi amiga Magaly Patrón.

Tres inconfundibles expresiones de peruanidad:

Las celebraciones estentóreas por el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. Los reportajes a todos los meseros de Chiclayo para averiguar cuál era el plato favorito del Papa León XIV (con mención especial al mozo que confesó que el Sumo Pontífice tenía la desagradable costumbre de no dejar propina). Todos los memes que se hicieron tras la visita a Lima del ‘streamer’ Speed.

Tres momentazos:

La celebración del primer cumpleaños de Emilia, mi segunda hija, en un parque hermoso. El fin de semana que pasamos en unas cabañas del norte de España, con chapuzón en una laguna helada incluido. Los 30 minutos que invertí en recorrer la sala del Nuevo Museo Egipcio donde se expone íntegro el ajuar funerario de Tutankamón.

(Bonus: Cantar “Carmín” con Roxana Valdiviezo en un restaurante de Madrid).

Tres podcast que intento no perderme:

“Grandes Infelices”, de Manuel Peña. “Un libro, una hora”, dirigido por Antonio Martínez Asensio. “Futuro en construcción”, de Santiago Bilinkis.

Tres logros personales:

Abrir más grupos de mi taller virtual de escritura creativa. Volver a la piscina y nadar una hora sin hacer pausas. Pulir mi estilo para no responder insultos en redes sociales.

Tres personas con las que me costaría compartir una cena navideña:

Tomás Aladino Gálvez. La directora de TV Perú. Jairo Vélez.

Tres promesas para el 2026:

Hacer un viaje entrañable con mi esposa. Debutar en YouTube. Votar en blanco.