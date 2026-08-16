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Vale una Tacna

“La memoria tacneña y el sano patriotismo que la acompaña se nutren, asimismo, en cada procesión de la bandera, donde un grupo de mujeres recuerda a las generaciones más jóvenes que Tacna no ha olvidado su doloroso cautiverio”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El tiempo es uno de los conceptos claves de la existencia humana; sin embargo, es inasible e incluso difícil de explicar en toda su magnífica complejidad. Ahora que cada terremoto, incendio o tragedia colectiva se encarga de recordarnos que portamos un tiempo de expiración tatuado en el ADN y que la vorágine de la nueva tecnología nos está robando momentos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, es bueno actualizar lo que los sabios griegos opinaron sobre la temporalidad y sus múltiples expresiones. Los griegos nos regalaron dos conceptos del tiempo que, a pesar de crear tensión, logran evadir la polarización apostando por la creatividad humana. En ese contexto, de uno de los lados de la ecuación emerge un dios implacable llamado Cronos, cuyo encargo es administrar el tiempo lineal. En efecto, el Saturno romano, que devoraba a sus hijos al nacer, está asociado directamente a un tiempo implacable que es irrepetible y, por lo mismo, irrecuperable. Lo interesante es que al frente se encuentra Kairos, la entidad que gobierna lo atemporal, un espacio desde el cual los humanos tienen el privilegio de atisbar una dimensión poco explorada de nuestra condición. Y ello se debe a que en el “tiempo de Kairos” –cuando lo “verdaderamente antiguo y lo eternamente nuevo” se abrazan– reina la creatividad y una renovada apuesta por la vida en una escala evidentemente superior, debido a su clave trascendente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.