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Valor público radical

“El verdadero potencial de la IA no reside en reemplazar funcionarios ni en convertir ministerios en laboratorios futuristas”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En medio de un gobierno que está por empezar en poco más de un mes, en un país fracturado por una evidente ausencia del Estado en amplios territorios y con una ciudadanía que reclama, cada vez con menos paciencia, un cambio radical, conviene preguntarse qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la construcción de un Estado más eficiente, más cercano y, sobre todo, más útil para las personas.

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