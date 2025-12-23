Veinte cosas positivas del 2025

Es costumbre hacer un repaso del año que termina, sopesando lo bueno y lo malo. Típicamente pesa mucho más lo negativo que lo positivo en nuestra memoria y pensamiento debido a lo que los psicólogos denominan el sesgo de la negatividad.

Por razones evolutivas, ha tenido sentido ser más sensibles a lo negativo que a lo positivo. Quienes siempre temían que un tigre se escondiera en los arbustos gozaban de una probabilidad más alta de sobrevivir.

Pero a pesar de que la modernidad ha transformado nuestras vidas para que sean incomparablemente prósperas, seguras y de abundancia, nuestra psicología no ha cambiado de la misma manera. Por eso enumero los siguientes 20 indicadores de progreso que ocurrieron o se reportaron en el 2025.

La pobreza ha caído a casi la mitad en América Latina en los últimos 20 años.

La tasa global de mortalidad de niños menores de cinco años alcanzó un mínimo histórico.

La tasa de deforestación en la Amazonía ha disminuido un 11% este año.

Doctores en el Reino Unido han podido ralentizar la progresión de la enfermedad de Huntington un 75% usando terapia genética.

Una nueva droga antimalarial ha probado curar el 97% de casos.

Surinam se convirtió en el primer país amazónico declarado libre de malaria.

Ha aumentado el sarampión a escala global desde el 2019, pero las muertes debido a la enfermedad se han desplomado un 88% entre el 2000 y 2024.

Entre el 2015 y 2024, 961 millones de personas obtuvieron acceso a agua potable y 1.200 millones pudieron acceder a un saneamiento seguro.

Las muertes por contaminación atmosférica cayeron un 21% entre 2013 y 2023.

La cobertura forestal en China ha aumentado de 10% de su superficie terrestre en 1949 a 25% hoy.

La tasa de homicidios a nivel global ha disminuido un 25% desde el año 2000.

Investigadores de la Universidad de Arizona calcularon que la tasa de extinción de plantas, insectos y animales podría haber llegado a su punto máximo hace un siglo.

Pronósticos meteorológicos asistidos por la inteligencia artificial han empezado a predecir con precisión los huracanes.

Las muertes debidas a tuberculosis disminuyeron un 40% a escala global entre el 2010 y 2024.

Seychelles, Cabo Verde y Mauricio se convirtieron en los primeros países subsaharianos en erradicar el sarampión y la rubéola.

Un análisis de los robotaxis de Waymo (autos sin conductor) encontró que producen un 80% menos de accidentes que causan lesiones comparados con autos conducidos por humanos.

Las muertes debidas a enfermedades no transmisibles como el cáncer o la diabetes cayeron en 150 de 185 países estudiados entre el 2010 y 2019.

Se aprobó en Estados Unidos una droga que provee una protección contra el VIH que es casi perfecta y que ya se está usando en algunos países africanos.

La mayoría de los cultivos básicos tendrán cosechas mundiales récord este año.

El crecimiento económico mundial se espera que sea alrededor de 2,7% para este año, similar a lo que se estimaba a principios del año a pesar de la incertidumbre causada por los aranceles y amenazas comerciales del gobierno de Donald Trump.

Esta lista, basada en diversas fuentes como HumanProgress.org y theprogressnetwork.org, podría haber sido mucho más larga, pero falta espacio. De hecho, la primera fuente está preparando un listado de más de 1.100 ejemplos de progreso para el 2025.

Espero que la lista sirva para recordar que los avances muchas veces suceden de manera desapercibida y, a diferencia de los eventos negativos como las crisis, no surgen de repente sino poco a poco. Reconocer el progreso podría hacer que nuestra psicología sea más conforme con nuestro mundo mejorado.

ilustración: giovanni tazza