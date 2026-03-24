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A las urnas sin brújula

A 20 días de las elecciones, un 80% de los electores afirma que ignora cómo votar.

    Editorial El Comercio
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    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    La jornada electoral del próximo 12 de abril se anuncia caótica por dos razones fundamentales: la desinformación y el desinterés de quienes deberán participar en ella. La última encuesta realizada por Datum International para El Comercio revela, en efecto, que un 80% de los peruanos no tiene idea de cómo deberá hacerlo. No es que no sepa todavía por quién votar, sino que no sabe cómo deberá proceder para conseguir su propósito una vez que tenga la cédula de sufragio por delante. De hecho, un 50% de los encuestados confiesa en ese mismo sondeo que no ha visto todavía el modelo de esa cédula. Y, de entre aquellos que sí la conocen, un 61% la considera confusa: un dato que no sorprende por la pasmosa cantidad de ítems que plantea. La cédula de estos comicios es la más grande de las que hayamos tenido en nuestra historia (mide 42 x 44 cm) y está organizada en cinco columnas, cada una correspondiente a un tipo de elección. Nos ofrecerá, concretamente, la posibilidad de elegir una fórmula presidencial, 30 senadores en el ámbito nacional, 30 senadores en el ámbito regional, 130 diputados y cinco representantes al Parlamento Andino. En cada uno de los cuatro últimos campos, además, existen hasta dos recuadros para marcar – si así se desea– los números de aquellos postulantes a los que se quisiera favorecer con el voto preferencial.

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