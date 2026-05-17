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De Castillo a Balcázar, y de vuelta

El presidente Balcázar cumple tres meses en el cargo dejando la puerta abierta para un indulto a Castillo.

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    José María Balcázar, de Perú Libre, dijo que hay intromisión del Congreso en la labor de Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
    José María Balcázar, de Perú Libre, dijo que hay intromisión del Congreso en la labor de Pedro Castillo. (Foto: Congreso)

    El día de mañana el presidente José María Balcazar celebrará tres meses en el cargo. Para la mayoría del país no hay mucho que festejar. Menos de uno de cada siete peruanos aprueba su gestión. En general, el mandatario ha guardado un perfil más bajo que el de sus predecesores, pero eso no ha impedido a su administración cometer errores en 90 días como la novela alrededor de la compra de aviones de guerra a EEUU, el nuevo salvataje a Petroperú por US$2,000 millones, o el desorden en los programas de becas para estudiantes en el exterior. El propio presidente ha tenido expresiones poco felices, como cuando responsabilizó al pueblo judío por las atrocidades de la Alemania nazi o sus amistosas referencias al prófugo Vladimir Cerrón con quien ha confesado tener comunicación constante.

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