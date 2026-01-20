Torpeza potenciada

Con el video divulgado el domingo sobre una segunda visita del presidente Jerí al empresario chino Zhihua Yang –tan rodeada de misterio como la primera– y las cambiantes argumentaciones del propio mandatario y el presidente del Consejo de Ministros al respecto, el problema político que el gobierno tiene entre manos no ha hecho sino agravarse.

Las versiones ofrecidas por el jefe del Estado sobre el primer episodio, en efecto, han ido variando. De ser una reunión para dialogar con el ya mencionado empresario sobre las actividades del Día de la Amistad Perú-China, pasó a ser una invitación suya a quienes estaban la noche del 26 de diciembre con él –el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, incluido– a comer en un chifa cuyo dueño casualmente se encontraba ahí, y con el que no tenía agenda alguna por desarrollar.

Esa especie, sin embargo, luce inverosímil tras la difusión del nuevo video. Grabada el 6 de enero, la filmación nos muestra una visita –al igual que la primera, no registrada oficialmente– a otro negocio de Zhihua Yang (la clausurada tienda Market Capón) y que, evidentemente, no tenía por objeto degustar delicadezas de la gastronomía china. ¿Para qué fue el presidente a ese lugar? ¿De qué y con quién habló airadamente por celular en presencia del empresario?

A eso, por otra parte, hay que sumarle la noticia de que Yang visitó recientemente Palacio en compañía de su compatriota Ji Wu Xiaodong, sobre quien pesa una orden de arresto domiciliario relacionada con su presunta pertenencia a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Una circunstancia que, en entrevista con este Diario, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, no ha tenido mejor idea que justificar alegando que “Palacio no tiene ningún filtro […] para saber que un invitado está siendo investigado”. ¿Cómo así la prensa puede detectar tan rápidamente ese problema y el gobierno no? Esa explicación, junto con todas las demás, las deberían dar el presidente Jerí y su primer ministro (quien, adicionalmente, ha lanzado la peregrina teoría de que el mandatario “ha caído en una trampa” a causa de su juventud) en una presentación pública en la que la prensa pueda hacer preguntas y repreguntas.

Lo que empezó como un simple aunque serio desatino se ha transformado ya en una torpeza compuesta, potenciada por las incongruentes cuando no temerarias declaraciones de los dos principales representantes de esta administración. Dar la cara y ofrecer respuestas veraces es necesario.