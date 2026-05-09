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Sánchez versus el modelo

Contrario a lo que sostiene el candidato de JP, el crecimiento económico trae desarrollo humano.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: GEC)
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    Esta semana, mientras adelantaba en una entrevista que no firmaría ninguna “hoja de ruta” ni renunciaría a sus promesas maximalistas (como la instalación de una asamblea constituyente), el congresista Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), cargó contra el modelo económico que ha regido el país en las últimas tres décadas. “Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista”, indicó. Para después rematar: “Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.