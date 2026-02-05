Los ‘fans’ del golpista

El expresidente Pedro Castillo encarna una paradoja: todos lo vimos atentar contra el orden constitucional en el mensaje que dirigió al país el 7 de diciembre del 2022 y ha sido sentenciado por el Poder Judicial por eso mismo a más de 11 años de cárcel, pero sigue conservando cierto grado de popularidad en determinados sectores de la población. Sectores que, o bien niegan la realidad porque ven en él más una bandera de lucha que un delincuente de carne y hueso, o bien la aceptan, pero consideran su malogrado golpe ‘peccata minuta’. Existen también, por supuesto, aquellos que en su fuero interno saben que el ‘putsch’ fue efectivamente puesto en marcha –que fracasase por factores externos es harina de otro costal– y que tal crimen está lejos de representar una falta menor, pero se hacen los desentendidos porque quieren capitalizar las simpatías que todavía convoca el exmandatario.

Pues bien, resulta que hay ahora tres candidatos que ofrecen indultar a Pedro Castillo si alcanzan la presidencia. Es decir, que, en rigor, pertenecen a alguno de los tres grupos arriba esbozados, pero que, por los síntomas que presentan, parecería bastante claro que forman parte del tercero…

Se trata de los postulantes José Luna Gálvez (Podemos), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Ronald Atencio (alianza Venceremos), que habitan hace tiempo el rubro “otros” en las encuestas y probablemente observan con ojos de codicia las simpatías que el mentado golpista convoca entre personas que todavía no se animan a votar por ellos. Dicen esos aspirantes a Palacio que le otorgarían a Castillo el perdón del que hablan por la necesidad de “pacificar el país”, porque el cargo de conspiración por el que se lo condenó es un “invento” o porque es un “preso político”. Y alguno anuncia incluso que le daría un puesto de importancia en un eventual gobierno suyo. Tal es el grado de compromiso que exhiben con respecto al sistema por el que quieren acceder al poder.

No son ellos los únicos candidatos a la presidencia que juegan con la idea de otorgar indultos. También Mario Vizcarra (Perú Primero) proclama que le concedería la gracia en cuestión a su condenado hermano, el exmandatario Martín Vizcarra, mientras que Carlos Espá (Sí Creo) menciona que, cumplidas ciertas condiciones, la ofrecería de manera más ecuménica. Son los ‘fans’ del golpista Pedro Castillo, sin embargo, los que más preocupan, pues tanta debilidad por él sugiere que, de llegar al gobierno, tratarían de imitarlo.