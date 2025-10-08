(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Compañía Lawn Tenis Lima
En el último partido por poco no repitió su éxito la jugadora Amparo, llegó a cinco tantos, pero como la rivalidad entre las jugadoras es notoria, la jugadora Hilda jugó muy biern toda la tarde. Hoy reaparece, asimismo, Elena. Ya era tiempo, su presencia en la cancha se hacía extrañar, pues su elegante raqueteo y su salamería en las jugadas la hacen ganar tanta simpatía del público que a todo instante la festeja. Hoy también se presentará a la nueva jugadora, Ofelia. Se trata de una simpática muchacha, llena de juventud y aspiraciones que está deseosa de escuchar los aplausos del público limeño. H.L.M

