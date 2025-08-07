1925: Habla Pershing

Escucha la noticia
En su discurso ante las delegaciones del Perú y de Chile, dijo el general Pershing, presidente de la comisión norteamericana a cargo de la ejecución del plebiscito: “El deseo de un arreglo amistoso de parte de vuestros dos gobiernos, visto claramente en largos años de discusión, al fin ha fructificado en el laudo que nos ha reunido en esta ciudad. Nuestra misión es celebrar una votación por medio de la cual los que tienen derecho a expresar sus deseos en las urnas tengan libre oportunidad de elegir con la máxima independencia obedeciendo el mandato de su conciencia”. H.L.M.