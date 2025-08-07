(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Habla Pershing
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
1925: Habla Pershing

1925: Habla Pershing

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En su discurso ante las delegaciones del Perú y de Chile, dijo el general Pershing, presidente de la comisión norteamericana a cargo de la ejecución del plebiscito: “El deseo de un arreglo amistoso de parte de vuestros dos gobiernos, visto claramente en largos años de discusión, al fin ha fructificado en el laudo que nos ha reunido en esta ciudad. Nuestra misión es celebrar una votación por medio de la cual los que tienen derecho a expresar sus deseos en las urnas tengan libre oportunidad de elegir con la máxima independencia obedeciendo el mandato de su conciencia”. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC