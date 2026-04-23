La bailarina peruana Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar detalles sobre el futuro de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien mantiene un romance desde enero de 2025.

Durante la última emisión de América Hoy, la integrante del programa confesó su deseo de llegar al altar, admitiendo que está a la expectativa del anillo de compromiso.

Al ser consultada, Kanashiro confirmó que el matrimonio es un tema recurrente en sus conversaciones de pareja, aunque ambos optaron por la prudencia.

“Sí, yo también estoy esperando ya. Una pedida muy bonita tiene que ser” , declaró la bailarina, desmintiendo de paso los rumores en redes sociales que aseguraban que la entrega del aro ya se había producido.

A pesar del entusiasmo, Xiomy enfatizó que prefieren avanzar “pasito a pasito” para consolidar su estabilidad antes de dar el siguiente gran paso.

Momento emotivo en vivo donde Xiomy pide un anillo a su pareja, mencionando una roca pesada como regalo. Conversación juguetona sobre fortalecer el antebrazo, canción de Juan Manémico, saludos a Lupia y Jefferson for fan. Hablan de momentos bonitos en la relación, pasito a pasito, con risas y amor evidente en la transmisión.

Nueva residencia y el fin del “Búnker”

Más allá de los planes de boda, la pareja ya proyecta una vida familiar a largo plazo, pues compartió que Farfán ha puesto en venta su actual mansión con el objetivo de edificar una nueva residencia que se ajuste a las necesidades de ambos.

Como parte de esta nueva etapa de convivencia, la bailarina aseguró que el mediático espacio conocido como “el búnker”, donde Farfán celebraba sus fiestas, ha sido clausurado definitivamente.

Esta decisión fue celebrada por los panelistas de ‘América Hoy’, quienes la calificaron como un gesto positivo que refuerza la solidez de su romance.

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