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A pesar de los rumores, la bailarina precisó que, aunque tienen el tema del matrimonio presente, avanzan "pasito a pasito" | Foto: América Hoy (Captura) / Composición EC
A pesar de los rumores, la bailarina precisó que, aunque tienen el tema del matrimonio presente, avanzan "pasito a pasito" | Foto: América Hoy (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La bailarina peruana Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar detalles sobre el futuro de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien mantiene un romance desde enero de 2025.

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