1926: Napoleón y la mujer

Este es un tema puesto hoy en actualidad en París por proyectarse en los bulevares una película americana en la que la ‘star’ Gloria Swanson interpreta la figura popular de madame Sans-Gene, la lavandera de Napoleón en la novela de Lepelletier. Napoleón, de existir hoy, no sería el partidario más entusiasta del feminismo. De él son estas palabras: “Los pueblos de occidente lo hemos echado a perder tratando a las mujeres demasiado bien”. Respecto del papel de la mujer en la sociedad, se refería en los siguientes términos: “Las mujeres deberían ser relegadas a su hogar”.

Este es un tema puesto hoy en actualidad en París por proyectarse en los bulevares una película americana en la que la ‘star’ Gloria Swanson interpreta la figura popular de madame Sans-Gene, la lavandera de Napoleón en la novela de Lepelletier. Napoleón, de existir hoy, no sería el partidario más entusiasta del feminismo. De él son estas palabras: “Los pueblos de occidente lo hemos echado a perder tratando a las mujeres demasiado bien”. Respecto del papel de la mujer en la sociedad, se refería en los siguientes términos: “Las mujeres deberían ser relegadas a su hogar”.