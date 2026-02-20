El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: Napoleón y la mujer

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Este es un tema puesto hoy en actualidad en París por proyectarse en los bulevares una película americana en la que la ‘star’ Gloria Swanson interpreta la figura popular de madame Sans-Gene, la lavandera de Napoleón en la novela de Lepelletier. Napoleón, de existir hoy, no sería el partidario más entusiasta del feminismo. De él son estas palabras: “Los pueblos de occidente lo hemos echado a perder tratando a las mujeres demasiado bien”. Respecto del papel de la mujer en la sociedad, se refería en los siguientes términos: “Las mujeres deberían ser relegadas a su hogar”.

    1926: Napoleón y la mujer
    Efemérides

    1926: Napoleón y la mujer

    1926: De regreso a Tacna
    Efemérides

    1926: De regreso a Tacna

    1926: Extranjeros y deportaciones en Estados Unidos
    Efemérides

    1926: Extranjeros y deportaciones en Estados Unidos

    1926: Sacerdotes expulsados
    Efemérides

    1926: Sacerdotes expulsados