El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Abuelos

“Me han enseñado mucho y tienen bastante peso en la forma tan linda en la que veo la vida”.

    Valentina Arbaiza Peñaranda
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad de Lima

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Siempre voy a estar agradecida por la presencia de mis abuelos maternos a lo largo de toda mi vida. Más allá de ese engreimiento que sale en las películas y los libros, los míos tienen algo que no se registra en nada de lo que he mencionado anteriormente y que se sale de este típico estereotipo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.