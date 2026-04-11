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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cuando el presupuesto le falla a los sueños

“Es importante prestar más atención a la educación en el Perú, contar con una planificación alineada al presupuesto disponible y reforzar la calidad educativa”.

    Mariela Ocón Ramos
    Por

    Estudiante de Derecho en la Ucsur

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.