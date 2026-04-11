Cuando el presupuesto le falla a los sueños

A fines del 2024 se anunciaron 20.000 becas para la convocatoria del concurso Beca 18 2026. Pero, para finales del 2025, el Minedu reconoció que el presupuesto aprobado para el programa solo era de S/50 millones, cifra que está por debajo de la cantidad que se necesita para cumplir las 20.000 becas prometidas, además del presupuesto requerido para la continuidad de los becarios actuales. Solo se asignaron 5.184 becas. ¿Cuántos futuros médicos, abogados o ingenieros quedaron fuera por falta de presupuesto?

En los artículos 13 y 17 de la Constitución se reconoce el acceso a la educación y se recalca el deber del Estado de garantizarla mediante becas. ¿Han cumplido de manera idónea su función? Miles de jóvenes que cumplieron con los requisitos y se esforzaron para destacar en un examen han recibido como respuesta un “no seleccionado”. ¿Acaso el Perú se volvió un país donde los sueños no se hacen realidad?

Es importante recalcar que estos jóvenes no gozan de una economía alta; esto les impide costear una academia preuniversitaria o ingresar a una universidad privada, por lo que ganar una beca representa su única oportunidad para continuar sus estudios.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de estos jóvenes, es importante prestar más atención a la educación en el Perú, contar con una planificación alineada al presupuesto disponible y reforzar la calidad educativa en la enseñanza y la infraestructura que garanticen una adecuada formación, porque es desde esas aulas de donde emergen nuevos líderes que conducirán al país.