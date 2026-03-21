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Los amigos que me perdieron

Balcázar rumbo al bombo.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    "Los ‘causitas’ del presidente demandaban, al parecer, más pruebas de amistad y, bueno, quién era él para resistirse". Ilustración: Composición GEC
    "Los ‘causitas’ del presidente demandaban, al parecer, más pruebas de amistad y, bueno, quién era él para resistirse". Ilustración: Composición GEC

    No se sabe si se lo sugirió Hegel o se lo aconsejó Kant, pero el personaje que supuestamente nos gobierna decidió esta semana cambiar a la presidente del Consejo de Ministros tras solo 21 días en el cargo. No es que hubiera cometido un error al designar para el puesto a la señora Miralles, dice ahora Balcázar, sino que llegó el momento de imprimirle “más velocidad” a la lucha contra el crimen. Como quien mete segunda en un vehículo en marcha. El nuevo premier, en consecuencia, no debería encariñarse demasiado con el fajín que ha estrenado, pues en cualquier momento el motor de la carcocha cruje otra vez y el impetuoso chofer que la conduce pone tercera.

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