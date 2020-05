En medio de reclamos, el ministro de Salud, Víctor Zamora, y su homólogo de Educación, Martín Benavides, inspeccionaron el Hospital Regional de Nuevo Chimbote (Áncash) durante el día 60 del estado de emergencia a causa del coronavirus.

Médicos, técnicos y enfermeras solicitaron pruebas rápidas, medicinas e implementos de protección para enfrentar la pandemia del coronavirus, mientras que los familiares de las personas diagnosticadas con el COVID-19 solicitaron una mejor atención y medicamentos.

“Ministro Zamora, por favor, necesitamos pruebas rápidas y moleculares, nos estamos contagiando. Necesitamos medicamentos para salvar vidas. No hay la metilprednisolona, hidroxicloroquina ni vermectina. La gente se está muriendo. No hay camas, no hay ventiladores mecánicos”, expresó una enfermera.

“Al día llegan 30 y 40 pacientes de coronavirus al hospital Regional. Tenemos dos hospitales en Chimbote, no es justo que no manden todos los pacientes al Regional. Estamos agotados y carecemos de implementos, quieren que los equipos duren siete días. Las personas fallecen porque no hay medicamentos, la situación es muy crítica, pero nosotros hacemos lo que podemos”, comentaron los doctores Wilbor Miranda y Máximo Rivera.

Por su parte, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional Eleazar Guzmán, Leandro Pérez, pidió al ministro Zamora la remisión de pruebas rápidas para diagnosticar a la población infectada con el coronavirus.

“Necesitamos pruebas, las 200 pruebas que han traído no sirve de nada, Chimbote necesita 200 mil pruebas. No hay medicinas, cómo hacemos ante esta situación, todos los días mueren tres a cuatro personas. Tenemos 105 fallecidos de 230 personas hospitalizadas. La gente se muere porque el mal ni fue detectado a tiempo y llega en una situación crítica”, manifestó el integrante del Comité Covid-19 de este establecimiento de salud.

Además, Pérez informó a los altos funcionarios del Gobierno que el nuevo ambiente COVID-19, que remodeló el Gobierno Regional de Áncash por casi 600 mil soles, está operativo y sin implementos, a pesar de la gran demanda de pacientes diagnosticados con la infección.

En tanto, el decano del Colegio Médico de Áncash, Luis Johanson Arias, mostró a Zamora y Benavides la carpa en la que sus colegas se cambian la indumentaria contaminada después de atender a los pacientes. Reveló que los uniformes son usados hasta por una semana y no cuentan con un espacio para almorzar, por lo que optan por no comer durante su turno.

ANUNCIOS

Después de escuchar las demandas de los profesionales, el ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que se habilitarán 420 camas hospitalarias en los centros de atención de covid-19 en Áncash.

“Para Áncash se van a habilitar 420 camas y 20 unidades de cuidados intensivos totalmente equipados por su puesto para avanzar a la lucha contra la pandemia”, declaró a la prensa, en Nuevo Chimbote.

Zamora indicó que han asignado 25 mil pruebas rápidas para Áncash que llegarán la próxima semana a la Dirección Regional de Salud.

Además, dijo que la próxima semana se evaluarán las medidas de bioseguridad con la posibilidad de implementar un laboratorio de test molecular en la provincia del Santa.

No obstante, el ministro de Educación, Martín Benavides, refirió que han traído implementos de protección para los profesionales de la salud del Hospital Regional.

Benavides afirmó que permitirán la participación de las autoridades y profesionales del Comando Regional COVID-19 para plantear soluciones que permitan contrarrestar la pandemia.

Antes de visitar el sanatorio, los ministros Zamora y Benavides acudieron al mercado La Perla, en la ciudad de Chimbote, donde se tomaron 200 pruebas para descartar el coronavirus, de los 200 comerciantes que se sometieron a la muestra, 25 dieron positivo a la infección.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Hostal no cumplía con las medidas de salubridad. (ATV-TROME)