El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, declaró este lunes que está evaluando la posibilidad de renunciar a su cargo, para iniciar una campaña política con miras a las elecciones presidenciales del 2021. La autoridad informó que varios partidos políticos lo han invitado y que actualmente se encuentra en conversaciones. Dijo que en 10 días tomará una decisión firme sobre su futuro político.

“Quiero ser sincero, hay muchos partidos nacionales que me están invitando para ser candidato. Lo estamos evaluando. Considero que mi prioridad en estos momentos es trabajar para reactivar la economía de Arequipa y el tema sanitario con la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, no quiero mentir, hay una evaluación. Hay propuestas interesantes de grupos muy importantes a nivel nacional, en todo caso dependerá de la posición que tenga. En 10 días tendremos una decisión”, indicó Cáceres Llica.

Plazos

El especialista en derecho electoral y constitucional, Jorge Luis Mamani, explicó que el 14 julio se realizó la convocatoria para las Elecciones Generales de 2021. De acuerdo con el cronograma actual, el gobernador tiene plazo máximo para renunciar a su cargo hasta el 11 de octubre. Debe cursar un oficio al consejo regional y éste deberá comunicar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una vez se comunique la renuncia, automáticamente el vice gobernador, Walter Gutiérrez, asume el cargo de la máxima autoridad regional.

“Si el gobernador desea participar en las próximas elecciones, tiene hasta el 30 de septiembre para afiliarse a uno de los 24 partidos políticos que están habilitados. El plazo para que los partidos presenten su lista de candidatos presidenciales es el 21 de diciembre. Las elecciones se han programado para el 11 de abril del año 2021. Si la autoridad renuncia ya no puede regresar al Gobierno Regional, el JNE le quita su credencial”, manifestó Jorge Luis Mamani.

¿Impedimento?

La semana pasada el Congreso de la República aprobó, por mayoría y en segunda votación, la ley que prohíbe a sentenciados en primera instancia postular a cargos públicos. Elmer Cáceres Llica consignó en su última hoja de vida dos sentencias del Poder Judicial. La primera fue del 2007, por el delito de entorpecimiento del transporte, recibió dos años de prisión suspendida. La segunda sentencia fue en el 2016, por el delito de falsa declaración, pero luego en el 2018 fue absuelto y en el 2019 la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa confirmó la sentencia absolutoria.

“Yo recuerdo que él ha sido condenado cuando era alcalde de Chivay por un delito de entorpecimiento. Fue condenado a una pena suspendida que ya la cumplió. No sé si habrá anulado los antecedentes. Habría que ver si ley que acaba de aprobarse sobre el impedimento de condenados en primera instancia le alcanza. Tendríamos que revisar la norma”, declaró el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce.

Cáceres Llica tiene alrededor siete investigaciones en curso en el Ministerio Público y aunque las investigaciones no son un impedimento para postular, José Arce sostiene que, si una de las sentencias se emitiera antes de la fecha de las elecciones, se le podría sacar de carrera electoral. El decano tomó como ejemplo la situación del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, que tiene una sentencia en primera instancia y ya no podrá postular a ningún cargo de elección popular.

Prioridades

El consejero regional José Luis Ancco cuestionó al gobernador por distraerse es sus aspiraciones políticas personales, cuando debería estar dedicándose a trabajar en resolver los problemas de la pandemia, atender los pagos de los trabajadores del sector salud, llegar a un acuerdo sobre Majes Siguas II, ver la situación sobre los actos irregulares en la Gerencia de Transportes y en Autodema.

“No me parece nada correcto que esté en esa situación de la especulación en medio de lo que estamos viviendo. Con sus declaraciones está cubriendo con un manto los problemas reales que tenemos en la región. No va renunciar, solo hace una noticia fantasiosa sobre su postulación. Si fuera una cosa concreta que se decida ya. Estoy convencido que no va renunciar, que no distraiga la atención”, apuntó José Luis Ancco.

