Un grupo de profesionales arequipeños desarrollaron un prototipo de ventilador mecánico, barato, fácil de fabricar y adaptado para pacientes de zonas altoandinas. Se trata del proyecto Sigma SP19, que está en pleno proceso de validación por una certificadora internacional de artículos científicos, así como del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Gerencia Regional de Salud – Arequipa. Cuando culmine este proceso, el equipo podrá ser producido en serie.

Durante dos semanas, médicos, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos e ingenieros biomédicos trabajaron arduamente para sacar un ejemplar de un ventilador mecánico, con el respaldo de una comunidad de investigadores que también desarrollan estos mismos equipos en Irak, Israel, Guatemala, España y Estados Unidos. El objetivo es implementar los hospitales para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Fabricamos este ventilador con un diseño adaptado a las vías respiratorias de una persona que vive en zonas altas como Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac. La fisiología de una persona de la costa es diferente. Se necesita equipos con más presión para pacientes de zonas altoandinas. Además, fue elaborado con recursos y materiales que hay en nuestra región, para no tener que estar pidiendo a Lima”, indicó el director de Investigación y Desarrollo, Elvis Supo Colquehuanca.

(Foto: Zenaida Condori)

Costos y producción

El primer prototipo fue elaborado con una inversión de US$ 5.000, sin embargo, la meta para los investigadores es fabricar ventiladores mecánicos de US$ 3.000, sin perder la calidad del equipo y cumpliendo las exigencias internacionales. El costo de un ventilador mecánico en el mercado va desde S/ 50.000 hasta US$ 50.000. La propuesta de estos profesionales es más económica y más efectiva en la región. Los investigadores están siendo asesorados por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Universidad Católica Santa María (UCSM) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Los equipos son de fáciles de transportar y de manejar, incluso otros profesionales de salud pueden manipularlo. Está adaptado no solo para funcionar con corriente directa, sino también con baterías y hasta son compatibles con paneles solares. El proceso de validación, por temas de burocracia, les demandará un par de meses y para ello invertirán S/ 150.000.

Si bien, el primer ventilador demoró dos semanas en fabricarse, pero con el financiamiento oportuno, los investigadores podrían fabricar 10 de estos equipos por día. Para ello ofrecerán el prototipo a las empresas arequipeñas que deseen financiar su fabricación en serie. “Nosotros no cobraremos márgenes de ganancias, solo pedimos que financien la producción para implementar los hospitales”, agregó Supo Colquehuanca.

