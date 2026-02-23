El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que existe probabilidad de lluvias de moderada a intensa intensidad en la región Arequipa. Asimismo, la institución precisó que para los días 24 y 25 se prevén precipitaciones de intensidad moderada.

Así lo indicó el director zonal del Senamhi, Ing. Guillermo Gutiérrez Paco, junto con el especialista Ing. José Luis Ticona Jara, durante una reunión en la Dirección Zonal 6 - Arequipa.

Calles y carreteras de diferentes provincias de la región fueron afectadas (FOTO: Omar Cruz)

En la reunión de la Plataforma de Defensa Civil realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Arequipa se brindó información actualizada sobre el estado del tiempo y el pronóstico para los próximos días.

En el encuentro participaron autoridades regionales y representantes del Poder Ejecutivo, con el objetivo de articular acciones de prevención ante posibles eventos asociados a las lluvias en la región. En este espacio, el Senamhi presentó el análisis de las condiciones meteorológicas que se vienen registrando en el sur del país.

Vecinos de Arequipa participan en las labores de limpieza luego de que fuertes inundaciones arrasaran con todo a su paso. Foto: Omar Cruz /@photo.gec

La participación del Senamhi permitió que las autoridades cuenten con información técnica oportuna para la planificación de acciones de prevención y respuesta, especialmente en zonas vulnerables a lluvias y posibles emergencias asociadas.

Como se recuerda, a cuatro se elevó el número de personas fallecidas a consecuencia de las lluvias intensas e inundaciones causadas por la activación y desborde de torrenteras que se registran en los últimos días en la ciudad de Arequipa.