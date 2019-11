Autoridades, dirigentes y pobladores del Valle de Tambo rechazaron la propuesta de conformar una comisión que fiscalice la concesión de la empresa Southern Perú, en la provincia de Islay, en Arequipa. Se negaron porque su demanda es la cancelación del proyecto minero Tía María y por esa razón llevan 113 días de paro indefinido.

El prefecto regional, Carlos Mantegazza, llegó esta mañana al distrito de Cocachacra trayendo la propuesta ante las dudas de un sector de la población que cree que la empresa ha inició sus actividades de construcción. “Yo propongo la comisión para frenar de que la mina avance. Una comisión que vaya a la zona de concesión para verificar - cada cierto tiempo - que no se mueva un grano de arena, esto al margen de las demandas legales que vayan a entablar contra la empresa”, indicó la autoridad.

La propuesta no fue bien recibida por las autoridades y generó momentos tensos en la reunión. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, cuestionó la propuesta porque dice que esa labor es el Estado y no de la población. Manifestó que la propuesta revela la incapacidad del gobierno para fiscalizar una concesión minera.

Autoridades y dirigentes civiles se reunieron en el municipio de Coccachacra. (Alessandro Currarino)

Dirigentes pidieron la cancelación del proyecto minero y el retiro de la Policía Nacional. (Foto: Alessandro Currarino)

- Rechazo -

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, también rechazó la propuesta y pidió el retiro de la policía del Valle de Tambo. Lamentó que el prefecto no trajera una solución concreta al conflicto y siente que solo les hizo perder tiempo.

“Nosotros no necesitamos ninguna comisión. Lo que necesitamos saber es cuándo viene el presidente para anunciar la cancelación del proyecto”, manifestó la presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada- Mejía - Mollendo, Marilú Marroquín.

“¿Usted vino a burlarse del Valle de Tambo? Señor prefecto, el pueblo no es tonto. Usted lo que quiere es bajarse el paro. Usted no vino a pedirnos una comisión para la llegada del presidente, sino quiere una comisión para que no trabaje Southern, es realmente una vergüenza”, mencionó el vocero, Miguel Meza.

El prefecto regional se regresó apenado a Arequipa porque no se logró el conceso de la población del valle. No obstante resalto este primer acercamiento de dialogo y dijo que regresará al valle.

“Esta es una propuesta para que la población también pueda participar de la fiscalización que el Estado va realizar, si no quieren, no se les puede obligar. También se está proponiendo una comisión para que se gestione la llegada del presidente, Martín Vizcarra y estaremos coordinando. Al Estado le preocupa que la protesta social se expanda y se interrumpan las actividades”, puntualizó Mantegazza.