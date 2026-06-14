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Resumen

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El norte no votó igual: las brechas electorales que dejó la segunda vuelta
El norte no votó igual: las brechas electorales que dejó la segunda vuelta
Por Abby Ardiles

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales evidenciaron diferencias significativas en las preferencias electorales entre las provincias costeras y andinas del norte del país. Mientras algunos territorios de la costa mostraron una mayor inclinación hacia una candidatura, en varias zonas de la sierra se registró un respaldo distinto, configurando un mapa electoral marcado por contrastes territoriales.