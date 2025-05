Más de 30 cajas con libros de diferentes materias llegaron a la sede de la flamante biblioteca municipal del centro poblado de Qasanccay, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. Los principales testigos de este evento fueron los niños, quienes con sus rostros curiosos y felices, y portando pancartas alusivas al hábito de la lectura, seguían con mucha atención la inauguración de su biblioteca.

Los escolares portaban carteles hechos por ellos mismos, en los que podían leerse frases como “Un niño que lee será un adulto que piensa”, “La lectura de un libro es la fortuna de un niño” y “Un libro es un regalo que se puede abrir una y otra vez”, demostrando así su gran interés por la lectura.

Biblioteca municipal del centro poblado de Qasanccay, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. (Miguel Ángel Villanueva)

Este donativo fue entregado al alcalde de centro poblado de Qasanccay, Adrián Ventura Tacas, quien gestionó este intercambio e invitó a los colegiales a hacer suya la biblioteca. “Jóvenes, señoritas, se pueden acercar a la biblioteca a partir de ahora: la biblioteca va a estar abierta con todas las materias que ustedes requieren”, expresó ante los niños y adultos presentes en el auditorio del recinto municipal.

Asimismo, la máxima autoridad del centro poblado ayacuchano resaltó la importancia de poder contar ahora con estos libros, puesto que él no tuvo esa oportunidad cuando era pequeño. “En nuestra comunidad no hubo antes una biblioteca; cuando yo salí de mi escuela, no había nada, teníamos que prestarnos los libros de la dirección”, recordó.

Este trascendental evento se desarrolló gracias a la gestión de Una Biblioteca para mi Pueblo (UBIP), asociación civil sin fines de lucro que tiene como consigna poner en funcionamiento bibliotecas en zonas de mayor necesidad en el Perú. La bibliotecóloga Rosa Linda Grados tuvo a su cargo la clasificación y catalogación de los libros.

Biblioteca municipal del centro poblado de Qasanccay, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. (Municipalidad del Centro Poblado de Qasanccay)

El promotor de UBIP, Ismael Soto Sicha, natural de Qasanccay, quien organizó desde Lima el envío de los libros, manifestó estar muy emocionado por lo que se logró: “Estoy feliz de inaugurar esta primera biblioteca. Agradezco a las autoridades de UBIP y de Qasanccay, quienes venimos trabajando desde el 2009 hasta hoy”.

Cabe resaltar que este acontecimiento se realizó en el marco de la conmemoración por la memoria de los 13 qasanccayinos asesinados por el terrorismo el 15 de mayo de 1989. Ismael Soto, quien perdió familiares en esta tragedia, dedicó esta inauguración a los mártires de Qasanccay. “Quizá hubiera sido muy distinto: los familiares, tíos y primos que fallecieron aquel día hubieran hecho todo esto mucho mejor; pero estoy contento de darles esta alegría al crear una biblioteca en mi comunidad”.

Biblioteca municipal del centro poblado de Qasanccay, en el distrito de Vinchos, Ayacucho. (Miguel Ángel Villanueva)

En la mesa de honor también estuvieron presentes el alcalde de Vinchos, Faustino Flores, acompañado de sus regidores; la presidenta de la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot Perú), Grace Gálvez Núñez; el representante de Bibliotecas Ayacucho, Vladimir Salinas; el director del colegio José de San Martín de Vinchos, Milcerio Cacñahuaray, y el docente de dicha institución Falberto Poma.