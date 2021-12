Conforme a los criterios de Saber más

En una conferencia de prensa brindada esta tarde, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, se pronunció respecto a varios puntos, entre ellos, el debate y la votación de la moción de censura en su contra que se realizará el día de mañana en el pleno del Congreso. Asimismo, respondió a varios cuestionamientos a su gestión.

A continuación, conoce los tres puntos principales sobre los que se pronunció el ministro Gallardo a horas de que el Pleno defina su censura:

1. Moción de censura

Vale precisar que el pleno del Congreso debatirá este martes la moción de censura en contra del ministro, impulsada por la bancada de Renovación Popular, con el apoyo de legisladores de Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú. Se requiere mayoría simple (66 votos) para que el funcionario deje el cargo. La sesión ha sido convocada para las 11 a.m.

Gallardo es cuestionado no solo por la filtración de las pruebas docentes, sino por su cercanía a Fenate Perú, gremio de docentes fundado por el ahora presidente Pedro Castillo y que tiene entre sus miembros y dirigentes a exadherentes al Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

El ministro de Educación criticó este accionar del Parlamento y señaló que asistir al Congreso para interpelaciones y censuras lo “distrae” tanto a él como a los integrantes de su gestión.

“Estas interpelaciones nos distraen, estas censuras nos distraen porque tenemos que invertir tiempo y energía en preparar las respuestas, aún cuando no necesitamos hacerlo, porque creo que la verdad se va a imponer tarde o temprano, de repente más temprano que tarde”, aseveró.

En tanto, Gallardo rechazó la opción de dimitir como titular del Ministerio de Educación (Minedu) tras los cuestionamientos por estar presuntamente involucrado en la filtración del último examen de la prueba única de nombramiento docente.

“No tengo por qué renunciar, no le veo motivo, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo. Y creo que el Congreso el día de mañana tomará la opción y, cualquiera que sea, tenemos que respetarla”, indicó.

2. Filtración de prueba única

El pasado 15 de diciembre, se conoció que un testigo protegido reveló al Ministerio Público que Ynés Gallardo, hija del ministro de Educación, fue quien habría filtrado la prueba a la parlamentaria Lucinda Vásquez (Perú Libre), quien a su vez habría vendido el documento a S/3.000 a docentes que fueron parte del proceso.

Para Gallardo, la declaración del testigo protegido no tiene la relevancia necesaria para buscar su salida del Minedu. “Esto (declaración) no tiene la contundencia. Es tan gravísimo el cargo de la venta de la prueba que tiene que sustentarse con alguna prueba fehaciente. Pero no basta un dicho para establecer (culpabilidad) sin un proceso de investigación, (ya que) se quebranta todo el proceso”, sostuvo el ministro.

3. Sunedu

El titular de Educación expresó que se viene tergiversando su posición respecto al rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la educación universitaria. Dijo que como cualquier otra organización tiene que mejorar en sus funciones.

“Sunedu manifestó que iba a sancionar a los empresarios de la educación, y no se iba a afectar en nada a los estudiantes de universidades no licenciadas; sin embargo, hay una serie de quejas y denuncias. Como toda organización, tiene que repensarse, redefinirse, mejorarse. Decir esto no significa volver atrás en la historia y estar a favor de la ANR (Asamblea Nacional de Rectores)”, dijo.

Además, agregó que su gestión pretende garantizar la calidad de la educación superior, así como la vigencia de la Sunedu, aunque precisó que la superintendencia debe atender las quejas y denuncias que ha recibido de parte de varias universidades.

4. Retorno a clases presenciales

Gallardo remarcó que su gestión tiene planificado iniciar las clases presenciales en marzo del 2022 y que para eso viene analizando y ultimando detalles. Sobre el aspecto del estado de las infraestructuras de las distintas escuelas del país, dijo que si bien el objetivo es que todas sean de material noble, la actual situación de emergencia dificulta que esto se concretice en el corto plazo.

“Sería demagógico decir que en marzo vamos a tener todas las escuelas con la mejor infraestructura. Hay algunas que no tienen agua, desagüe, luz eléctrica e incluso pueden resultar seriamente afectadas ante un sismo de 5 grados. Esa es una preocupación inmensa. Sin embargo, estamos en una situación de emergencia y debemos valernos de nuestros materiales tradicionales, como el adobe, la quincha, la palma, la madera”, explicó.

Añadió que el Minedu ha clasificado los colegios clasificados en A, B, C y D, de acuerdo a su nivel de urgencia de intervención. “Vamos a priorizar los recursos económicos a las escuelas C y D, pues están en una situación más dramática. Antes se destinaba una suma estandarizada para todos los colegios. Hay escuelas que cuentan con una infraestructura satisfactoria, pero hay otras casi en ruinas”, resaltó.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null