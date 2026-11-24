El Gobierno ejecutó operativos de requisa en tres establecimientos penitenciarios del norte del país, ubicados en Trujillo, Chiclayo y Piura, como parte de las acciones para reforzar el control y la seguridad en los penales e impedir actividades ilícitas desde su interior, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Las intervenciones se realizaron en los establecimientos penitenciarios de Trujillo Varones, Chiclayo y Piura. Estuvieron a cargo del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sobre la base de acciones de inteligencia y contrainteligencia.

Gobierno interviene tres establecimientos penitenciarios del norte para reforzar la seguridad. (Foto: Andina)

Según el Minjusdh, estas medidas forman parte de la estrategia del sector para recuperar el principio de autoridad, reforzar la seguridad y restablecer el orden en los establecimientos penitenciarios del país.

Asimismo, las acciones se enmarcan en el trabajo articulado del Comando Unificado, que integra las capacidades operativas de las fuerzas del orden para enfrentar las actividades delictivas que se desarrollan desde los centros penitenciarios.

🚨 𝗜𝗡𝗣𝗘 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦 𝗜𝗡𝗢𝗣𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗘 https://t.co/4eNfL6PmSP — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 24, 2026

El ministerio también señaló que las intervenciones se complementan con otras medidas para fortalecer el sistema penitenciario, entre ellas el reciente decreto legislativo para la modernización del Inpe.

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La norma busca dotar a la institución de competencias claramente definidas y una mayor capacidad de gestión. Entre sus principales disposiciones figura el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Estas labores permitirán al Inpe anticipar, identificar y prevenir amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad y el orden en el sistema penitenciario.

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