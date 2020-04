Treinta pobladores de la región Cajamarca, que se encontraban varados en el distrito de Nepeña (Áncash), han decidido caminar para llegar a sus hogares, en pleno estado de emergencia a causa del nuevo coronavirus.

Esta madrugada han llegado a la ciudad de Trujillo, en La Libertad, después de tres días de emprender un viaje a pie desde Nepeña, en la provincia del Santa, por la carretera Panamericana Norte.

Damer Rodríguez Carranza, de 24 años, su esposa y su hija de 3 años, integran la caravana de los ciudadanos que desean retornar hasta Pampamarca, su pueblo natal, ya que no cuentan con el dinero ni el alojamiento para soportar el aislamiento social fuera de su región.

Rodríguez explicó que las empresas agroindustriales de Nepeña han cerrado debido a la pandemia y los dueños de los cuartos donde se alojaban les han pedido que se retiren porque no han pagado la pensión de alquiler. “Las empresas han paralizado y han botado a la gente. Nosotros no hemos recibido ni el bono 380 ni hemos sido beneficiarios con los víveres. Pedimos apoyo al alcalde de Nepeña y nos dijo que la ayuda es para los pobladores de su distrito. Al no tener dinero hemos decidido irnos a nuestras casas”, declaró a El Comercio.

Los 23 trabajadores y siete niños han pedido al presidente Martín Vizcarra y al Gobierno Regional de Cajamarca que les ayuden con el traslado humanitario porque ya no tienen los medios económicos para subsistir durante la emergencia sanitaria.

“Estamos caminando desde Nepeña, queremos un bus para que nos transporte a nuestra región para llegar a nuestros domicilios. En el camino hemos comprado algunas galletas para compartir, pero eso no es suficiente para los niños. Nosotros podemos aguantar un vaso de agua, pero los niños, no”, expresó Rodríguez.

La comitiva se encuentra en las inmediaciones del Club de Leones de Trujillo, en la urbanización Las Quintanas. Sus miembros se encuentran descansando en la vía pública después de una larga jornada. Cualquier tipo de ayuda pueden hacerlo comunicándose al número 930 752 627.

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

