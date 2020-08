El número reproductivo efectivo, conocido como el factor Rt, del coronavirus (COVID-19) se elevó por encima de 1 en todas las regiones del país, según los cálculos realizados por Ragi Burhum, científico computacional y autor del artículo “El Martillazo y el Huayno”. Ello, con información hasta el 6 de este mes del portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud.

He actualizado los valores de R de https://t.co/QUKc3Dn17q hasta el 06 de Agosto (es la última actualización de los datos abiertos). Como ya esperábamos, *todo* está encima de 1 (o sea creciendo) con varios departamentos con valores preocupantes. pic.twitter.com/ZvzflygAxp — Ragi Y. Burhum #SinCienciaNoHayFuturo (@rburhum) August 9, 2020

El factor Rt es un indicador estadístico, utilizado en epidemiología matemática, con el que se mide la capacidad de contagio promedio de una persona infectada a una persona susceptible de contagiarse. Lo mínimo es que una persona infecte a otra (Rt=1), y cuando el indicador se sitúa debajo de cero, es porque la pandemia está en declive.

A fines de junio, se estimaba el Rt para el país por debajo de 1, entre 0,8 a 0,9, y puntualmente para Lima, el indicador había llegado a 0,7, según informó por ese entonces a este Diario el Centro Nacional de Epidemiología Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Poco más de un mes después, y luego de que en julio se modificara la cuarentena general por la cuarentena focalizada en un grupo de regiones y provincias, el panorama ahora es otro.

De acuerdo a Burhum, era de esperarse que el Rt se elevara después del levantamiento de la cuarentena, pero no a los niveles actuales. Agrega que ello se debe a la falta de una estrategia por parte del Gobierno.

“En cualquier país que ha tenido martillazos [cuarentenas], cuando se abre la cuarentena, es normal [que se eleve el Rt]. Lo que no es normal es no tener una estrategia focalizada, establecida, clara, para tratar de que esos números se queden debajo de 1″, opinó.

“Si abres la cuarentena y haces una reactivación económica sin tener una estrategia para asegurar…y la estrategia no puede ser: ´voy a dejar estas regiones en cuarentena y a las otras regiones dejo que hagan lo que sea´. Eso no es una estrategia. Eso es algo demasiado desordenado, no es cohesivo, no es lo que hace el resto del mundo, y por eso es que tenemos los peores o estamos en el top tres [de países] de números de muertos por cada millón de habitantes. Literalmente es por eso”, añadió.

Según el portal de la Sala situacional del Minsa, en el país 478.024 personas han contraído el COVID-19 y otras 21.072 han perdido la vida por este mal. Y de acuerdo al Johns Hopkins University & Medicine, el país ocupa el sexto lugar en el mundo con la mayor cantidad de contagios; en el primero se ubica Estados Unidos, con 5´063.770. Mientras, en Sudamérica, Perú se sitúa en el segundo lugar, después de Brasil, que contabiliza 3´035.422 infectados.

Un complicado panorama

En la actualidad, el problema se centra en las regiones del sur y en algunas del norte. En todas ellas, 11 regiones en total, el factor Rt va desde 1.5 hasta 1.74. En otras palabras, estas son las regiones más golpeadas por la pandemia según este indicador. Ellas son Puno (1,74), Cusco (1,71), Moquegua (1,68), Tacna (1,67), Cajamarca (1,62), Arequipa (1,6), Lima (1,59), Huancavelica (1,56), Pasco (1,51), Ica (1,51) y Apurímac (1,51).

En el resto de regiones, 14, el Rt oscila desde 1,14 hasta 1,47. Estos son Huánuco (1,47), Ayacucho (1,46), Amazonas (1,46), Junín (1,43), Madre de Dios (1,39), San Martín (1,36), Áncash (1,33), La Libertad (1,32), Loreto (1,28), Ucayali (1,22), Callao (1,21), Tumbes (1,2), Lambayeque (1,19) y Piura (1,14).

La evolución del factor Rt según las estimaciones de Burhum. Puno tiene el Rt más elevado, con 1,74; en Lima se incrementó a 1,59 (Foto: captura de imagen del portal HuaynoData con autorización de su autor: Ragi Barhum)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN EL PERÚ