Mientras Alfredo Aduviri retornaba de visitar la ciudadela de Machu Picchu el último domingo junto a su novia, el presidente Martín Vizcarra anunciaba el estado de emergencia en todo el país como medida para contrarrestar la propagación del COVID-19.

Aduviri llegó de Lima hace 10 días, adquirió un paquete turístico que consistía en recorrer los principales atractivos de Cusco, entre ellos conocer la séptima maravilla del mundo. Su vuelo de regreso a Lima estaba fijado para el 17 de marzo, pero no había tregua para ellos, su pasaje de avión no podía ser adelantado por la demanda de pasajeros y la medida del Gobierno los obligaba a quedarse en Cusco 15 días más de lo planeado.

“Los gastos de ahora salen de nuestro presupuesto. Solo comemos frutas, galletas y los hospedajes ya no nos reciben. En otros nos dicen que nos vayamos temprano. ¿A dónde nos vamos a ir?“, cuenta Alfredo.

Alfredo Aduvirí y su novia llegaron ayer al aeropuerto junto a otra decena de limeños con la esperanza de encontrar solución a su pedido. Al mismo tiempo, ellos, a prudente distancia, ven con frustración la cantidad de turistas israelíes varados esperando abordar los 4 aviones que el consulado de su país gestionó.

“Decepcionados estamos porque nuestros propios compatriotas, nuestra autoridades no nos ayudan, no nos oponemos al estado de emergencia lo único que queremos es acatar esta medida en nuestras casas” señaló Aduviri.

Un total de 98 limeños, entre varones, mujeres, niños y adultos mayores lograron inscribirse en un cuaderno que funge de padrón. Juan Laguna ciudadano limeño lleva la lista que logró entregar al gobernador regional, Prefectura, Defensoría del Pueblo e Indeci.

Laguna trabaja en Abancay, pero en sus días de descanso retorna a Lima para estar con su familia. Como todos sus paisanos tuvo la mala suerte de toparse fuera de casa con la medida del Gobierno. Él regresó a Cusco a buscar un pasaje de retorno a Lima sin éxito.

“Estamos haciendo cola desde el martes, hemos dormido en carpas frente al aeropuerto, muchos no están inscritos, no vienen porque no quieren exponerse a un posible contagio Los hoteles nos quieren cobrar demasiado por una noche. No podemos hacernos esto entre peruanos” refiere Juan Laguna.

El gobernador Jean Paul

(Foto: Melissa Valdivia)

ente, así como las autoridades de la Prefectura, no tiene una cifra exacta de turistas varados, sin embargo, refirieron que están gestionando apoyo a los inscritos.





“Estamos gestionando para que se tienda un puente aéreo, a los dueños de hoteles llamamos a que sean solidarios para que los alberguen” aseveró el gobernador regional.

Mientras las gestiones se dan, los turistas nacionales esperan beneficiarse de los vuelos humanitarios para regresar a casa y acatar el estado de emergencia con la familia.